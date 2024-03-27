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Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş

17 yaşındaki sürücünün karıştığı ölümlü trafik kazası ve peşinde annesinin girişimiyle Amerika'ya kaçması konuşulmaya devam ediyor. O kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin açıklamasına göre kaza göz göre göre gelmiş. Acılı baba, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un aracına daha önce hız nedeniyle birçok kez ceza kesilmiş, üstelik zanlı okula da arabasıyla gidiyormuş...

Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş - 1

İstanbul Kemerburgaz'daki ölümlü kazanın üzerinden neredeyse bir ay geçti..

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hala Amerika'da firarda.

TÜRKİYE HABERLERİ

Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş - 2

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin (Fotoğrafta) babası Özer Aci, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kaza yaptığı lüks araca daha önce 5 kez yüksek hız nedeniyle ceza kesildiğini söyledi.

Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş - 3

Baba Aci, "Çocuğa araba tahsis edildiği kesin. Anne ilk söyleminde anahtardan evden alındığını söylemişti. 5 sefer hız nedeniyle araç ceza yiyor. Araç çocuğa tahsis edilmiş. Gelen cezalar ödendi üstü örtbas edildi." açıklamasında bulundu.

Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş - 4

Baba Aci, tanıdıkları vasıtasıyla Timur Cihantimur'un okula da arabasıyla gittiğini öğrendiklerini ifade etti.

Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş - 5

Firarı sürücünün babası Bülent Cihantimur hakkında yurtdışına çıkış yasağı ile karakola imza atma yükümlülüğü getirilmişti.

Anne-oğulu havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanmıştı.

Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş - 6

Aci ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un adalete bir an önce teslim olmasını istiyor.

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