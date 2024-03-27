Acılı baba dedektif gibi iz sürdü! Daha önce 5 kez hız cezası demiş
17 yaşındaki sürücünün karıştığı ölümlü trafik kazası ve peşinde annesinin girişimiyle Amerika'ya kaçması konuşulmaya devam ediyor. O kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin açıklamasına göre kaza göz göre göre gelmiş. Acılı baba, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un aracına daha önce hız nedeniyle birçok kez ceza kesilmiş, üstelik zanlı okula da arabasıyla gidiyormuş...
İstanbul Kemerburgaz'daki ölümlü kazanın üzerinden neredeyse bir ay geçti..
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hala Amerika'da firarda.