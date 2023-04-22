Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?

Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olacak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sona gelindi. 1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprü, 28 Nisan'da hizmete açılacak.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 1

Adana Büyükşehir Belediyesince 2016 yılında temeli atılan, 3 yılda 3'te 1'i tamamlanan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maddi yetersizlikler gerekçesiyle askıya alınmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 2

Mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen köprüye 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldı.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkılıp, inşaata yeniden başlandı.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 4

Kentin trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak olan Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü, büyük ölçüde tamamlandı.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 5

3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlanan, ortasına raylı sistem projelendirilen köprü, 1 milyar 350 milyon TL'ye mal olacak.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 6

Köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlayacak.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 7

1669 metre uzunluğundaki 6 şeritlik köprü, 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacak.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 8
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 9
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 10
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? - 11
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