Gazı açıp sohbete daldı, çakmağı çakınca hastanelik oldu

Arslan, parlama sonrası çevredekilerin yardımıyla hastaneye getirildiğini belirterek, başına gelen talihsiz olayı başka birinin yaşamamasını ve bu işlerle uğraşanların daha dikkatli davranmasını istedi.

Hastanenin Acil Servis ve Yanık Tedavi Merkezi çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Arslan, "Herkes dikkat etsin, bunun başka bahanesi yok. Biraz dikkatsiz davrandım, olacağı da varmış. Ellerimi yüzüme kapatınca gözlerimde sıkıntı olmadı. Yüzümde, kollarımda 2. derece yanıklar var. İş yerimde bir sorun olmadı. 10 kişi birden bana müdahale ettiler. Allah doktorlarımızdan, devletimizin sağladığı bu imkanlardan razı olsun." diye konuştu.