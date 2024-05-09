Gazı açıp sohbete daldı, çakmağı çakınca hastanelik oldu
Erzurum'da bir restoranda gazı açıp sohbete dalan döner ustası, dikkatsiz davranıp ocağı yakmak için çakmağı çaktığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralandı.
Aziziye ilçesindeki iş yerinde tavuk döneri satan 26 yaşındaki Hakan Arslan, bir hafta önce sabah saatlerinde hazırladığı tavuk döneri pişirmek için ocağa koyup gazı açtığı sırada restorana bir konu sormak için giren kişiyle kısa süreli sohbet etti. Daha sonra gazın açık olduğunu unutup çakmağı çakan Arslan, meydana gelen parlamada ağır yaralandı.