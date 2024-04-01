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Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu

Adana'da nisan ayının ilk günü termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar parklara akın etti.

Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 1

Adana'da termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 2

Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı.

Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 3

Bazı kişiler de süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı.

Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi.

Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 4

Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), "Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor" diye konuştu.

Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 5
Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 6
Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 7
Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu - 8
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