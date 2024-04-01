Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu

Bazı kişiler de süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı.

Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi.