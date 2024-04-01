Adana 33 dereceyi gördü, parklar doldu
Adana'da nisan ayının ilk günü termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar parklara akın etti.
Adana'da termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi.
Adana'da termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi.
Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı.
Bazı kişiler de süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı.
Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi.
Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), "Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor" diye konuştu.