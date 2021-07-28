Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da gün içerisinde sıcaklık 46 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini ağaç gölgesi altına attı. Adana yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Termometreler gün içerisinde 46 dereceyi gösterdi. Sıcak hava vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz’ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.