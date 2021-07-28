Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da gün içerisinde sıcaklık 46 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini ağaç gölgesi altına attı.

İHA 28.07.2021 - 16:03

Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı - 1
Adana yazın en sıcak günlerini yaşıyor.
Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı - 2
Termometreler gün içerisinde 46 dereceyi gösterdi. Sıcak hava vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı - 3
Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı.

Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı - 4
Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz’ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.
Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı - 5
Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı - 6
Adana'da bayıltan sıcak: Herkes öldü sandı - 7

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