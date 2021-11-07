Adana’da ciğer karaborsa oldu

Haberler - İHA 07.11.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 11:53
Kebabın başkenti Adana’da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı.
Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu.
Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğerde de artış yaşandı.
Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.
Fiyatı artmasına rağmen ciğer, adeta karaborsaya düştü ve kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişi vermekte buldu.
Adana’da sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.
42 yıllık kebapçı Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini ve fiyat artışına rağmen ciğer bulunmadığını belirterek, “Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. Eskiden böyle değildi şu an aldı başını gidiyor. Fiyatı 110 liraya kadar çıktı. Eskiden garibanın yemeğiydi şu an zenginin” diye konuştu.
Ciğerin ilk kez bu kadar talep gördüğünü söyleyen Aydın, fiyatların bu kadar artmasında fırsatçılık olduğunu söyledi.
Esnaf Rıdvan Ökmen de ciğerin karaborsaya düştüğünü söyleyerek, “Ciğer şu an çok nadir bulunuyor. Koyunlar için arpa ve buğday fiyatlarının artışı da fiyatları arttırdı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Ciğer şu an da karaborsa” dedi.