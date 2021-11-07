Adana’da ciğer karaborsa oldu

Adana'da canlı hayvan kesiminin azalması ciğer fiyatlarına yansıdı. Durumdan şikayet eden kasaplar ve esnaf çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu. Kasaplar, kilosu 110 liraya ulaşan ciğerin karaborsaya düştüğünü söyledi.

Haberler - İHA 07.11.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 11:53

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 1

Kebabın başkenti ’da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 2

Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 3

Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğerde de artış yaşandı.

Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 4

Fiyatı artmasına rağmen ciğer, adeta karaborsaya düştü ve kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişi vermekte buldu.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 5

Adana’da sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 6

“FİYATLAR ARTMASINA RAĞMEN CİĞER BULUNMUYOR”

42 yıllık kebapçı Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini ve fiyat artışına rağmen ciğer bulunmadığını belirterek, “Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. Eskiden böyle değildi şu an aldı başını gidiyor. Fiyatı 110 liraya kadar çıktı. Eskiden garibanın yemeğiydi şu an zenginin” diye konuştu.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 7

“FIRSATÇILIK VAR”

Ciğerin ilk kez bu kadar talep gördüğünü söyleyen Aydın, fiyatların bu kadar artmasında fırsatçılık olduğunu söyledi.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 8

Esnaf Rıdvan Ökmen de ciğerin karaborsaya düştüğünü söyleyerek, “Ciğer şu an çok nadir bulunuyor. Koyunlar için arpa ve buğday fiyatlarının artışı da fiyatları arttırdı. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Ciğer şu an da karaborsa” dedi.

Adana’da ciğer karaborsa oldu - 9

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