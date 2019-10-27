Adana'da halk otobüsü evin balkonuna girdi

Anadolu Ajansı 27.10.2019 - 09:22 Son Güncelleme : 27.10.2019 - 09:27
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kamyonetle çarpışan halk otobüsü bir evin balkonuna girdi, kazada 5 kişi yaralandı.
Mehmet Kervan idaresindeki halk otobüsü, Tufanbeyli Caddesi'nde, Turhan Çiçek yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Otobüs çarpışmanın etkisiyle refüjü aşıp yolun diğer tarafında bulunan tek katlı evin balkonuna girdi.
Araçta sıkışan Kervan, olay yerine gelen itfaiye ve CAN-KUR ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada, elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Çiçek ile aracında bulunan Rabia, Dursun ve Mustafa Çiçek yaralandı.
Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Otobüsün balkonuna girdiği evin sahibi Ali Balkaya, yaptığı açıklamada, kaza sırasında 9 ve 2 yaşındaki çocuklarının yan odada yerde uyuduklarını söyledi.