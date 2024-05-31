Adana'da ilginç ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün"
Adana'da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile "Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile "Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan asıldı.