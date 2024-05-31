Adana'da ilginç ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün"

"ARKADAŞ GRUBUNDAN PAYLAŞACAĞIM"

Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, "Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana'nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım." diye konuştu.