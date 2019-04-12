Adana'da kaliforniyum operasyonu
Anadolu Ajansı
Adana'da düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" olduğu öne sürülen maddeyi satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
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Adana Emniyeti’ne bağlı polis ekiplerince Suriye uyruklu kişinin, internet üzerinden "kaliforniyum" satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
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Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki düğün salonunda çalıştığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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Şüphelinin iş yerindeki montunun cebinde "kaliforniyum" olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş madde ele geçirildi.
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Maddenin bulunduğu düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı.
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Ele geçirilen madde ile numuneler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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Konuya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna da bilgi verildiği, gerekli görülmesi halinde kurum görevlilerinin de madde üzerinde inceleme yapacağı öğrenildi.
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Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor.
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