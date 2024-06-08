Adana'da orman yangını

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.

Adana'da orman yangını - 1

Söğütlü Mahallesi’nde mahsulü toplanmış tarlada çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da orman yangını - 2

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi.

Adana'da orman yangını - 3

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'da orman yangını - 4

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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