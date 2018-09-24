Adana'da otomobil sulama kanalına düştü
DHA, Anadolu Ajansı
Adana'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı sürücü Hanefi Dilmeç (30), telefonla aradığı babasına "Lütfen, anneme bir şey söyleme. Bende bir şey yok; ama araba mahvoldu" dedi.
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1Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki iki kişi, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
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2Alınan bilgiye göre, Hanefi Dilmeç (30) yönetimindeki otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
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3Sürücü Dilmeç ve otomobilde bulunan Burcunur Akgöz (20), suda sürüklenen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
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4Kazanın şokunu atlatamayan Akgöz'ü yine çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın ardından telefonla babasını arayan Dilmeç, "Baba lütfen, anneme bir şey söyleme. Arabayla kanala düştüm. Bende bir şey yok, araba mahvoldu" dedi.
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5Dilmeç ve Akgöz, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
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