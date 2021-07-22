Adana'da sıcak havaya 'dev' çözüm

Sıcaktan bunalan vatandaşlar bayram tatilini de fırsat bilip yaylalara ve denize akın etti. Adana’da kalan vatandaşlar ise parklarda serinlemeye çalıştı.

2.5 metre boyutundaki vantilatörler, soğutma sistemlerinin yetersiz olduğu ve çok sayıda işçinin çalıştığı, açık havada faaliyet gösteren lokanta, otel, oyun parkları ve çay bahçeleri gibi işletmelerin tercihi haline geldi.