Adana'da sıcak havaya 'dev' çözüm

Adana’da hava sıcaklığının nem ile birlikte 45 dereceye çıkmasıyla açık alanda bunalan vatandaşlar dev vantilatörle serinletildi.
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DHA 22.07.2021 - 10:28
Adana'da nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceleri gördü.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar bayram tatilini de fırsat bilip yaylalara ve denize akın etti. Adana’da kalan vatandaşlar ise parklarda serinlemeye çalıştı.
Çukurova'da aşırı nemin de etkisiyle yaz aylarında iş yapamamaktan yakınan esnaf, çözümü işyerlerinin önüne koydukları büyük vantilatörlerde buldu.
2.5 metre boyutundaki vantilatörler, soğutma sistemlerinin yetersiz olduğu ve çok sayıda işçinin çalıştığı, açık havada faaliyet gösteren lokanta, otel, oyun parkları ve çay bahçeleri gibi işletmelerin tercihi haline geldi.
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