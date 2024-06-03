Adana'da sulama kanalında ölümüne serinlik: Yüzme bilmeyeni dövüyorlar
Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuğun "Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın." demesi pes dedirtti.
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı.
Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.