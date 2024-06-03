Adana'da sulama kanalında ölümüne serinlik: Yüzme bilmeyeni dövüyorlar

"HAVALAR SICAK BİZLER DE YÜZMEK ZORUNDAYIZ"

13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı.

Demir, "Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti." ifadelerini kullandı.