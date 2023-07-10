Adana'da vatandaşların “TikTok” tepkisi (Yasak olmasına rağmen girip video paylaşıyorlar)
Adana’da vatandaşlar, sulama kanallarındaki yüzme anlarının TikTok’ta paylaşılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar bu paylaşımların, gençleri ve çocukları özendirdiğini savundu.
Tarımsal sulama için yapılan ancak yaz aylarının gelmesiyle tehlikeli ve yasak olmasına rağmen uyarılara aldırış etmeyenlerin yüzdüğü sulama kanallarında zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor.
Bazı kişiler, girilmesi yasak olduğu için çevresi demir korkuluklarla çevrilen kanallarda çeşitli önlem ve denetimlere rağmen yüzüyor, kimileri ise yüzme anlarını sosyal medyada paylaşıyor.