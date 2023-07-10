Adana'da vatandaşların “TikTok” tepkisi (Yasak olmasına rağmen girip video paylaşıyorlar)

Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Turan Büyükburç da yüzme bilmeyenlerin dahi kanala girdiğini, bu sırada video da çektiklerini belirterek, "Büyükler kanala girdikleri zaman internette paylaşmasınlar, çocuklara olumsuz örnek oluyor. Bir bakıyorsun 8-10 çocuk birden giriyor." ifadesini kullandı.



Bekir Ökten de kanalda çok kez boğulma olaylarına şahit olduğunu anlatarak, "Burası yüzme havuzu değil. Tarlaları sulamak için yapılmış ama rastgele giriyorlar. Kimse girmesin buraya, yazıktır. Canlarına kıymasınlar." şeklinde konuştu.