Adana'da yaban mersini üretildi: Kilosu tarlada 160 TL'ye satılıyor

"TÜRKİYE DAHA ÇOK İTHAL EDİYOR"

Yaban mersininin ortalama 2 yılda verimli hale geldiğini ve dönümde yaklaşık 1 ton ürün elde edildiğini aktaran İncefikir, "Üreticilerin artık bu tip ürünlere kaymasının önemli olduğuna inanıyoruz. Ovada klasik olan ürünlerin dışına çıkmalarını öneriyoruz. Ürünlerde ne kadar çok alternatif olursa o kadar çok satış olacaktır. Marketlerde artık yavaş yavaş bu ürünler yer alıyor. İhracata da gidiyor ama ülkemiz daha çok ithal ediyor" dedi.