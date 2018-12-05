NTV

Adana'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı

Adana'da 3 katlı evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

  • 1

    Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı evde yangın çıktığı ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

  • 2

    Olay yerine ulaşan ekiplerin birinci katta çıkan ve üst katlara sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale etti.

  • 3

    Bu sırada binada yaşayan 4 kişinin alevler nedeniyle 3. kattaki balkonda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak bu kişilerin bulunduğu kata çıktı.
  • 4

    İtfaiye ekipleri daire kapısını kırarak içeri girdi ve balkonda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

  • 5

    Dumandan etkilendiği tespit edilen 4 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

  • 6

    Ekipler yaptıkları çalışmada yangının klimanın elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin