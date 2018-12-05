Adana'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı
Adana'da 3 katlı evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı evde yangın çıktığı ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine ulaşan ekiplerin birinci katta çıkan ve üst katlara sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale etti.
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3Bu sırada binada yaşayan 4 kişinin alevler nedeniyle 3. kattaki balkonda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak bu kişilerin bulunduğu kata çıktı.
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İtfaiye ekipleri daire kapısını kırarak içeri girdi ve balkonda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
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Dumandan etkilendiği tespit edilen 4 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
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Ekipler yaptıkları çalışmada yangının klimanın elektrik aksamından çıktığını tespit etti.