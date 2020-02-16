Adana'daki pamuk yağı fabrika yangını dördüncü gününde kontrol altına alındı

Adana Yüreğir ilçesinde Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda, 13 Şubat Perşembe gecesi çıkan yangın çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.
Yaklaşık 3 gün byounca devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sonuç vermeye başladı.
Bu arada, pamuk sapı balyalarının fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.