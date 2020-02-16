Adana'daki pamuk yağı fabrika yangını dördüncü gününde kontrol altına alındı

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangın tekrar kontrol altına alındı. Yangında tonlarca balya küle dönerken fabrikada maddi hasar oluştu.

Adana Yüreğir ilçesinde Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda, 13 Şubat Perşembe gecesi çıkan yangın çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

Yaklaşık 3 gün byounca devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sonuç vermeye başladı. 

Bu arada, pamuk sapı balyalarının fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

Yanan pamuk sapı balyaları ise içten içe yanmayı önlemek amacıyla kepçeyle küçük parçalar halinde boş bir alana taşınarak söndürülüyor

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