Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı

"ADANALI YAPARSA BÖYLE YAPAR"

Yaptığı boru kebabının 29 Ekim için hazırlandığını belirten Yaşar Aydın, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel 100 metre boru kebabı yaptım. Daha önce de 60 metre yapmıştım. Bu bir dünya rekoru. 100 metre tek parçada bir et. Kuşbaşı gibi şişe takılmıyor bu. Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bu kebabı da misafirlerimize ikram ediyorum. 150 kilogram et, 120 kilogram kömür kullandık. Maliyet hiç önemli değil. İnşallah Türkiye’miz daha iyi yerlere gelecek. İnşallah bunu bizim çocuklarımız devam ettirecek. Cumhuriyetimizin ilelebet daim olsun. Torunlarımızın çocukları, torunları 200 metreleri yapsın. Adanalı yaparsa böyle yapar.” dedi.