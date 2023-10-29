Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı

Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in 100’üncü yılına özel 100 metrelik boru kebabı yaptı.

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 2

Kentte ise kebapçı Yaşar Aydın, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamalarında 100 metrelik boru kebabı hazırlamak istedi.

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 3

Yaklaşık 1 ayda 100 metrelik mangal ve 100 metrelik şişleri hazırlayan Aydın, 29 Ekim günü 150 kilogram zırh kıyması hazırladı.

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 4

20 kebap ustası tarafından 100 metrelik şişe saplanan boru kebabının hazırlanışını vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi.

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 5

Yaklaşık 20 dakikada pişirilen 100 metrelik boru kebabı daha sonra 500 kişiye dağıtıldı.

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 6

"ADANALI YAPARSA BÖYLE YAPAR"

Yaptığı boru kebabının 29 Ekim için hazırlandığını belirten Yaşar Aydın, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel 100 metre boru kebabı yaptım. Daha önce de 60 metre yapmıştım. Bu bir dünya rekoru. 100 metre tek parçada bir et. Kuşbaşı gibi şişe takılmıyor bu. Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bu kebabı da misafirlerimize ikram ediyorum. 150 kilogram et, 120 kilogram kömür kullandık. Maliyet hiç önemli değil. İnşallah Türkiye’miz daha iyi yerlere gelecek. İnşallah bunu bizim çocuklarımız devam ettirecek. Cumhuriyetimizin ilelebet daim olsun. Torunlarımızın çocukları, torunları 200 metreleri yapsın. Adanalı yaparsa böyle yapar.” dedi.

Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 7
Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 8
Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 9
Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 10
Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 11
Adanalı kebapçıdan Cumhuriyet’in 100. yılı için 100 metrelik boru kebabı - 12
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