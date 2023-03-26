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Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 3 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 1

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 3 katlı bina kendiliğinden çöktü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 2

Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 3

Depremlerde ağır hasarlı olan binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 4

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, haber verilmesi üzerine ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 5

Bir can kaybı bilgisi gelmediğini belirten Kılınç, "Artçı depremler devam ediyor. Bu nedenle ağır hasarlı binalardan uzak durmak gerekiyor. Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarından yüzde 50-60'lara geldik." dedi.

Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 6

Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 7
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 8
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 9
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 10
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 11
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 12
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 13
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 14
Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü - 15
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