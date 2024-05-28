Adıyaman’da hububat hasadı başladı

Adıyaman’ın önemli bir tarım potansiyeline sahip bir il olduğunu vurgulayan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, “Adıyaman bölgenin ve ülkemizin önemli tarım potansiyeline sahip illerinden bir tanesidir. Ürün desenimiz çok çok fazla. En büyük ekiliş alanlarımız buğday ve arpadan oluşmaktadır. Yaklaşık 570 bin dekar buğday, 570 bin dekar arpa ile en büyük ekiliş alanımız bu iki üründen meydana gelmektedir. Geçen yıl yaklaşık her birinden 210 bin ton üretim elde ettik. Bu sene özellikle yağışların mevsime yayılması, ürünün hem çıkış dönemi, hem başağa kalkma dönemi, hem de sap doldurma döneminde düzenli bir yağış rejimi oldu. Bu da verimin artmasına sebep oldu. Yani özellikle kuru tarım alanlarımızda, sulu tarım alanlarımız gibi bir verim oluşmaya başladı. Biz bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında artan bir verim bekliyoruz.” dedi.