Adıyaman'da kuraklık alarmı: Kent merkezinde içme suyu dönüşümlü olarak veriliyor

İHA 09.09.2021 - 19:43 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 19:44
Adıyaman'da sulamada kullanılan Çamgazi Baraj Göleti'nin suyu yaklaşık 500 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle kuruyan zeminde geniş yarıklar meydana geldi.
Kuraklık nedeniyle Hasancık Göleti başta olmak üzere kent genelinde birçok sulama göletinin kuruduğu öğrenildi.
Yetkililer, göletlerdeki suyun ‘ölü hacim’ denilen seviyeye düştüğünü, Çamgazi Baraj Göleti'nin su seviyesinin yüzde 7 civarında olduğu ifade etti.
Çamgazi Barajı'nda seviye 2020 yılında yüzde 30 seviyelerine düştü.
Kuraklığın korkutucu boyutunun görüldüğü Çamgazi Baraj Göleti’nde 2017 yılında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.
Sular altında kalan eski Adıyaman Gölbaşı karayolu, suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.
Kuraklık sadece sulama suyunda değil, içme suyunda da ciddi sıkıntılara neden oluyor.
Adıyaman’da kaynak sularındaki azalma nedeniyle kent merkezinde içme suları dönüşümlü olarak veriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verecek.
Çiftçi Kemal Şahin, Adıyaman’daki Çamgazi Barajı'nda suyun bu kadar çekildiğini ilk defa gördüğünü belirterek, devam eden barajların bir an önce tamamlanmasının hayatı öneme sahip olduğunu dile getirdi.