Oğlunun okula gidişini kayıt altına almak isterken kazasını çekti

"EN ACI HATIRA"

Yaşanılanları anlatan Halil İbrahim Yurdunkulu, "Oğlum öğle arası için okuldan gelmişti. Tekrar okula giderken hatıra olması için video çekiyordum. Aracın birisi durdu, çocuğa ‘geç’ diye işaret yaptı. Öbür taraftan gelen arabayı göremedi, diğer sürücü de son anda çıktığı için kaçabildiği kadar kaçtı ancak vurdu. Hatıra için çekiyordum ama o anı yaşamak çok kötü, sadece anne ve babalar anlar. Allah kimseye göstermesin. Allah’a şükür oğlumun durumu iyi. Küçük sıyrıklarla atlattı, verilmiş sadakamız varmış. En acı hatıra oldu" dedi.