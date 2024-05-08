Oğlunun okula gidişini kayıt altına almak isterken kazasını çekti
Antalya'da bir baba, oğlunun okula gidişini hatıra olarak videoya almak isterken yaşadığı kazayı çekti. Yaya geçidinden geçerken aracın çarpması ile metrelerce sürüklenen 11 yaşındaki çocuk, yaralı olarak 1 hafta gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Güvenlik İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu (11), öğle teneffüsü sonrası evinden okula gitmek için çıktı. Yurdunkulu, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde beklemeye başladığı sırada araçlardan birisi geçmesi için yolun sağ şeridinde durdu.