Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?”

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Adnan Oktar, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Oktar’ı ekranda gören “kedicik” olarak adlandırılan diğer kadın sanıklar, “Maşallah çok güzelsiniz.” diye seslendi. Oktar duruşmada, “Örgüt falan yok. Biz akşama kadar A9 kanalında canlı yayındaydık. Bunları İngiliz derin devleti yapıyor.” dedi. Duruşma sürerken İsveçli bir avukatın çekim yaptığının fark edilmesi ise tartışma yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı duruma tepki gösterip, “Sanık o kadar İngiliz derin devleti anlattı, nerden bilelim bunların da İsveç derin devleti olmadıklarını.” dedi.

Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?” - 1

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Adnan Oktar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Diğer sanıkların bir kısmı SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

SEGBİS ile bağlanan “kedicik” olarak adlandırılan kadın sanıklar, Oktar’ı görünce “Maşallah çok güzelsiniz.” diye seslendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?” - 2

Duruşmada savunma yapan Adnan Oktar, “Allahtan boş bir dava olduğu için cevap vermek kolay. Bizim konuşmalarımız ertesi gün Van’da kahvehanelerde konuşuluyor. Gizli bir bilgi vermemiz mümkün değil. Ben gizli bilgileri anlatamadığım için savunma yapamıyorum. Odamda yırtık kağıtlar var. Onlar uzmana gönderilip şifre aranıyor. Avukatlarımla görüşmek mümkün olmuyor. Onların verdiği belgelere de el konuluyor. Cezaevinde müthiş bir eziyet var.” ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?” - 3

“BUNLARI İNGİLİZ DERİN DEVLETİ YAPIYOR”

“Örgüt falan yok. Biz akşama kadar A9 kanalında canlı yayındaydık. Bunları İngiliz derin devleti yapıyor.” diye konuşan Adnan Oktar, “İran Cumhurbaşkanı biliyorsunuz şehit edildi. Reisi daha önce Birleşmiş Milletlerde mehdi geldi dedi. Bunu söyleyince İngiliz derin devleti Reisi'ye kumpas kurdu. İngiliz derin devletinde mehdi alerjisi var.” şeklinde konuştu.

Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?” - 4

İSVEÇLİ AVUKAT ÇEKİM YAPTI, TARTIŞMA ÇIKTI

Adnan Oktar savunmasını yaptığı esnada, İsveç Barosu’ndan duruşmaya izleyici olarak katılan kadın avukat, duruşma esnasında çekim yaptı.

Çekim esnasında flaş patlaması nedeniyle mahkeme heyetinden üye durumu fark edip müdahale etti.

Telefonu inceleyen görevliler görüntünün yabancı ülke numarasına gönderildiğini belirledi.

O sırada sanık avukatı, “Kendisi İsveç'ten gözlemci. Yasak olduğunu bilmiyor.” dedi.

Mahkeme başkanı ise “Nasıl bilmiyor, duruşma başlamadan uyardık, yanındaki tercümanı çevirmedi mi?” diye sordu.

Avukat ise “Büyütmeye gerek yok.” dedi, üye hakim de bunun suç olduğunu bildirince sanık avukatı “O kadar da değil ya.” yanıtını verdi.
Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?” - 5

“NEREDEN BİLELİM BUNLARIN İSVEÇ DERİN DEVLETİ OLMADIKLARINI?”

Mahkeme başkanı bunun üzerine, “Sen git bakalım İsveç’te bu görüntüyü çek avukat olarak ne yapıyorlar size” deyince, Avukat, “Sınırlardan o kadar insan geçiyor bir şey yapılmıyor, burada meslektaşa niye yapılsın.” dedi.

Öfkelenen mahkeme başkanı kürsüye vurarak, “Dünyada Türkiye kadar özgürlükçü bir ülke yok. Siz, biz avukat hakim olarak onların ülkesinde bir şey yapalım bakalım bize neler yapıyorlar. Sanık o kadar İngiliz derin devleti anlattı, nerden bilelim bunların da İsveç derin devleti olmadıklarını.” dedi.

Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?” - 6

İsveçli gözetmenlerden biri video kaydı için hakimden özür dilemek istedi.

“Samimi bir şekilde özür diliyorum kendi Ülkemde böyle bir uygulama yok, özrümü kabul edin lütfen.” dedi.

Mahkeme başkanı buna karşılık olarak, “Basın mensubu arkadaşlar dışında kimse eline telefonu almasın.” diye konuştu.

Bir kısım sanıklarında savunmasının alınmasının ardından duruşmanın yarın devam etmesine karar verildi.
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