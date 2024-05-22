Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?”
Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Adnan Oktar, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Oktar’ı ekranda gören “kedicik” olarak adlandırılan diğer kadın sanıklar, “Maşallah çok güzelsiniz.” diye seslendi. Oktar duruşmada, “Örgüt falan yok. Biz akşama kadar A9 kanalında canlı yayındaydık. Bunları İngiliz derin devleti yapıyor.” dedi. Duruşma sürerken İsveçli bir avukatın çekim yaptığının fark edilmesi ise tartışma yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı duruma tepki gösterip, “Sanık o kadar İngiliz derin devleti anlattı, nerden bilelim bunların da İsveç derin devleti olmadıklarını.” dedi.
Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına ilişkin davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Adnan Oktar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Diğer sanıkların bir kısmı SEGBİS ile bağlandı.
Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.SEGBİS ile bağlanan “kedicik” olarak adlandırılan kadın sanıklar, Oktar’ı görünce “Maşallah çok güzelsiniz.” diye seslendi.