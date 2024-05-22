Adnan Oktar davasında flaş patladı, mahkeme salonu karıştı: “Nereden bilelim İsveç derin devleti olmadıklarını?”

“NEREDEN BİLELİM BUNLARIN İSVEÇ DERİN DEVLETİ OLMADIKLARINI?”

Mahkeme başkanı bunun üzerine, “Sen git bakalım İsveç’te bu görüntüyü çek avukat olarak ne yapıyorlar size” deyince, Avukat, “Sınırlardan o kadar insan geçiyor bir şey yapılmıyor, burada meslektaşa niye yapılsın.” dedi.

Öfkelenen mahkeme başkanı kürsüye vurarak, “Dünyada Türkiye kadar özgürlükçü bir ülke yok. Siz, biz avukat hakim olarak onların ülkesinde bir şey yapalım bakalım bize neler yapıyorlar. Sanık o kadar İngiliz derin devleti anlattı, nerden bilelim bunların da İsveç derin devleti olmadıklarını.” dedi.