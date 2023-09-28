Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman?

Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.



SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.