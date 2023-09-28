Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman?
Yerel seçimlere kısa bir süre kalması nedeniyle adres değişikliği konusu bir kez daha gündeme geldi. Adresini değiştirenlerin ikamet bildirimi yapmak için de bir süresi var. Peki, adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman?
Adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde oy kullanabilmeleri için adres bildirimlerini e-Devlet uygulaması ya da nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.