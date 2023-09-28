Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman?

Yerel seçimlere kısa bir süre kalması nedeniyle adres değişikliği konusu bir kez daha gündeme geldi. Adresini değiştirenlerin ikamet bildirimi yapmak için de bir süresi var. Peki, adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman?

Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman? - 1

Adres değişikliği yapan vatandaşların 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde oy kullanabilmeleri için adres bildirimlerini e-Devlet uygulaması ya da nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman? - 2

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak.Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor.

Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman? - 3

DEPREMZEDELERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman? - 4

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından “Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” sayfasına girilir. Sayfada “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ile “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçenekleri çıkar.

İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için “adres bul” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.


Adres değişikliği nasıl yapılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için adres değişikliğinde son gün ne zaman? - 5

Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.

SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.

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