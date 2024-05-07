Maslak’tan yükselen tehdit: “İstanbul’da Şanlıurfa sıcağı hissediyoruz”
İstanbul gibi metropollerde cam giydirme binaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu yapıların güneş ışığını yansıtma görevi üstlenmesi şehirlerde ısı adaları oluşmasına yol açıyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, Maslak’ta ölçülen hava sıcaklığı ile bölgeye yakın mesafedeki Belgrad Ormanı’nda hissedilen sıcaklık farkının 10 dereceye varabildiğini söyledi. Cam giydirme binalar nedeniyle, İstanbul’da Şanlıurfa sıcağı hissedildiğini söyleyen Köse, plansız kentleşmenin sel baskınları, orman yangınları ve hava kirliliği tehdidini katlayarak artırdığını ifade etti.
İstanbul’un birçok bölgesinde bulunan cam giydirme binalar, iklim koşullarını olumsuz yönde etkiliyor.
Bu yapıların güneş ışığını yansıtma görevi üstlenmesi şehirlerde ısı adaları oluşmasına yol açıyor.Yapılan çalışmalarda ısı adaları nedeniyle yerleşim alanı ile hemen yanı başındaki yeşillik alanda ölçülen sıcaklıkların farklılıklar gösterdiği belirlendi.