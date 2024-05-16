AFAD kira yardımı bitti, ne zaman yatacak? AFAD kira desteğinin ayrıntıları

KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Destek genellikle ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Ancak illere göre ödeme tarihi değişiyor. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılıyor.