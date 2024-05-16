AFAD kira yardımı bitti, ne zaman yatacak? AFAD kira desteğinin ayrıntıları
2023 şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen pek çok ilimizi etkileyen depremden zarar gören vatandaşlar için kira yardımları sürüyor. AFAD kira desteği ödemeleri aylık olarak hem ev sahiplerine hem de kiracılara yapılıyor. Peki, AFAD kira yardımı yattı mı, kira yardımları uzatıldı mı?
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felakati ardından AFAD deprem kira yardımı hayata geçirildi. Kiracılara 5 bin, ev sahiplerine ise 7,500 TL kira desteği sağlanıyor.