imsakiye

Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir?

Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Afyonkarahisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Afyonkarahisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları..

Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir? - 1

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Yalova Belediyesini 54.712 alınan oy ve %42.96 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazanmıştır.

Afyonkarahisar Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti12
  • CHP2
  • MHP2
  • DP1
  • FATİH KAYACAN1

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir? - 2

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Mehmet Zeybek Kimdir?

Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini merkez Çayırbağ beldesinde bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesi'nden 1973 yılında mezun oldu. Üniversiteye girişte meslek liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesi'ni tamamladı. 1976 yılında girdiği üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu.

Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak askerliğini yaptı.

Lise döneminden beri inşaat işiyle uğraşan Mehmet Zeybek, gerek lise, gerekse üniversite hayatında Milli Türk Talebe Birliği üyesi olarak çalıştı.

Siyasi hayatına Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla Fazilet Partisi'nde kurucu il yönetim kurulu üyeliği, 1999 yerel seçimlerinde il başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında AK Parti il kurucu üyeliği, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, il teşkilat başkanı olarak görev yaptı. 2009 tarihinde yapılan il kongresinde il başkanı oldu ve 6 yıl bu görevi sürdürdü. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili adayı oldu. Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir? - 3

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir? - 4

AFYONKARAHİSAR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Başmakçı Seçim Sonuçları 2024
Bayat Seçim Sonuçları 2024
Bolvadin Seçim Sonuçları 2024
Çobanlar Seçim Sonuçları 2024
Çay Seçim Sonuçları 2024
Dazkırı Seçim Sonuçları 2024
Dinar Seçim Sonuçları 2024
Evciler Seçim Sonuçları 2024
Hocalar Seçim Sonuçları 2024
Emirdağ Seçim Sonuçları 2024
İhsaniye Seçim Sonuçları 2024
İscehisar Seçim Sonuçları 2024
Kızılören Seçim Sonuçları 2024
Merkez Seçim Sonuçları 2024
Sandıklı Seçim Sonuçları 2024
Sinanpaşa Seçim Sonuçları 2024
Şuhut Seçim Sonuçları 2024
Sultandağı Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER