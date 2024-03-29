Afyonkarahisar Belediye başkan adayları kimlerdir? Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye başkanı kimdir?
Afyonkarahisar Belediyesi hangi partide? Afyonkarahisar Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Afyonkarahisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Afyonkarahisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları..
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Yalova Belediyesini 54.712 alınan oy ve %42.96 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazanmıştır.
Afyonkarahisar Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti12
- CHP2
- MHP2
- DP1
- FATİH KAYACAN1