Ağları yırtan denizanaları için uyarı: "Akdeniz can çekişiyor"
Akdeniz'de son günlerde geçişleri devam eden, yüksek popülasyona sahip denizanaları, doldurdukları balıkçı ağlarını ağırlıkları nedeniyle yırtıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizanaları için ortam oluşmuş durumda. Bu bir uyarıdır. Nasıl Marmara müsilaj ile bizi uyardı, bu olay da Akdeniz için bir uyarı." dedi.
Antalya Körfezi'nde son zamanlarda popülasyonu artan denizanaları, balıkçıları tedirgin ediyor. Her yıl kış aylarında geçiş yapan denizanaları, bu sene popülasyonundaki artış nedeniyle kıyıya yakın alanlardan rahatlıkla görülebiliyor.