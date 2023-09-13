Ağrı Dağı'na kar yağdı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na kar yağdı. Yağışla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü.

Ağrı Dağı'na kar yağdı - 1

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ağrı Dağı'na kar yağdı - 2

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklığının düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı yüksek kesimli noktalar, sis altında kaldı.

Ağrı Dağı'na kar yağdı - 3

Sağanağın da etkili olduğu bölgede, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın bir bölümü beyaza büründü.

Ağrı Dağı'na kar yağdı - 4

Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1500 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı Dağı'na kar yağdı - 5

Bölge halkı, Ağrı Dağı'na kar yağmasını "kışın habercisi" olarak nitelendiriyor.

Ağrı Dağı'na kar yağdı - 6

Öte yandan Iğdır ve Ağrı arasındaki Aras Dağları'nın yüksek kesimli bölgeleri de sis içinde görüntülendi.

Ağrı Dağı'na kar yağdı - 7
Ağrı Dağı'na kar yağdı - 8
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