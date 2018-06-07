Ağrı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
DHA
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı. İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi.
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1Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağdı.
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2İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi.
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3Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korunmaya çalıştı. Şiddetli dolu ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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4İlçe sakinlerinden Murat Dırbo, "Cevil büyüklüğünde doludan korunmak oldukça güç. Bulunduğumuz yerden hareket edemiyoruz" dedi.