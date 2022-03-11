Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Ağrı'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada ikisi ağır 13 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 11.03.2022 - 11:16

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 1

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 2

Kaza, sabah saatlerinde kent girişinde meydana geldi.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 3

İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 4

Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 5

BİR KİŞİ OTOBÜSTE SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan kişi ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 6

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - 7

Kaza nedeniyle bir süre Ağrı-Erzurum kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Otobüsün kaldırılması ile trafik yeniden normale döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER