Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Haberler - DHA 11.03.2022 - 11:16
Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde kent girişinde meydana geldi.
İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan kişi ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre Ağrı-Erzurum kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Otobüsün kaldırılması ile trafik yeniden normale döndü.