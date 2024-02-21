Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları başladı 2024: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları, bakanlığın personel alımı ilanını yayımlamasının ardından başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan personel alımı ilanı sonrasında, kılavuz ve başvuru ayrıntıları belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı için başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruda bulunacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, 8 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?