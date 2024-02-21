Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları başladı 2024: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları, bakanlığın personel alımı ilanını yayımlamasının ardından başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan personel alımı ilanı sonrasında, kılavuz ve başvuru ayrıntıları belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları başladı 2024: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı için başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruda bulunacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, 8 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

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Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları başladı 2024: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 2

8 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alınacak.

Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları başladı 2024: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları başladı 2024: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? - 4

KPSS ŞARTI ARANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

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