Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları başladı 2024: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı için başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruda bulunacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, 8 bin personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?