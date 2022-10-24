Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı

Karaman'da bir kişi, hemşireyi çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırganın, hemşireye platonik aşk beslediği öne sürülürken, ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı - 1

Karaman'da Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu ardından da aynı silahla intihara kalkıştı.

Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı - 2

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı - 3

Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı - 4

Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından iki yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı - 5

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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