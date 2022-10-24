Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı

Karaman'da Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu ardından da aynı silahla intihara kalkıştı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.
Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından iki yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.