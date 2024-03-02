Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”"

İstanbul’da çocuklara uyuşturucu madde verip hipnoz ederek ailelere cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktor Salih Zoroğlu davasının ilk duruşması iki gün sürdü. İkinci gün mağdur çocuklar ve aileleri dinlendi. Çocukların anlattıkları çarpıcıydı... Zoroğlu’nun bir hastasından hastaneden anestezi etkili ilaç çalmasını istediği ortaya çıktı.

Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”" - 1

Çocuklara uyuşturucu madde verdiği, çocuklardan ailelerini, cinsel istismarla suçlamalarını istediği iddiasıyla yargılanan Profesör Doktor Salih Zoroğlu davasında mağdurlar dinlendi.

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada, mağdur çocuklar yaşadıklarını pedagog eşliğinde anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”" - 2

Çocuklardan biri Salih Zoroğlu'nun anestezi etkili ilaç ketamini bulmakta zorlandığını ve kendisini Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışan kızının yardımıyla gizlice ameliyathaneden ketamin çalması için zorladığını ancak kabul etmediğini söyledi.

Profesör Zoroğlu’nun kendisine bir “ölüm listesi”nden bahsettiğini belirten çocuk, bu listede anne ve babasının da isimlerinin olduğunu ayrıca Salih Zoroğlu’nu çok kez ilaç ezip burnundan çektiğini gördüğünü anlattı.

Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”" - 3

Çocuk ve ergen psikiyatristi Zoroğlu'nun hastalarının anlattıkları çarpıcıydı.

İddiaya göre Zoroğlu, çocuk adına anne ve babası hakkında CİMER’e şikayette bulunmuş, ardından da kutlamak için pasta kesmiş.

Yine iddiaya göre Doktor Zoroğlu, çocuğa, anne ve babasının cezaevine gireceğini söylemiş, çocuktan kendisi ile eşine anne-baba diye hitap etmesini istemiş.

Mağdur çocuk Zoroğlu’nun kendisini başka hastaların seanslarına da soktuğunu ve örnek hasta olarak tanıttığını söyledi.

Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”" - 4

“KIZIMA İĞNE VURDUKTAN SONRA KARAKOLA GÖTÜRDÜLER”

Mahkemede çocuğunu Zoroğlu'na götüren anne de konuştu, “Kızıma iğne vurulduktan sonra karakola götürüyorlar. Kızım, eşim ve benim ona istismarda bulunduğumuzu söylüyor.” dedi.

Mahkeme ara kararında Salih Zoruğlu ile aynı klinikte psikolog olarak çalışan Ahmet Aktaş’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Gelecek duruşma 22 Mayıs'ta görülecek.

Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”" - 5

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğine gelen çocuklara dissosiyatif (kimlik bozukluklarıyla ortaya çıkabilen psikolojik bir rahatsızlık) etkileri yaratan ketamin maddesini vererek çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı geliştirdiği belirtilmişti.

Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”" - 6

Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Ayrıca, Zoroğlu'nun eşi Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olduğu iddia edilen Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan sözde doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.

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