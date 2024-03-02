Ailelere kirli tuzak | Salih Zoroğlu davasında mağdur çocuklar ve aileleri konuştu: “Kızıma ilaç verip karakola götürmüş”"
İstanbul’da çocuklara uyuşturucu madde verip hipnoz ederek ailelere cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktor Salih Zoroğlu davasının ilk duruşması iki gün sürdü. İkinci gün mağdur çocuklar ve aileleri dinlendi. Çocukların anlattıkları çarpıcıydı... Zoroğlu’nun bir hastasından hastaneden anestezi etkili ilaç çalmasını istediği ortaya çıktı.
Çocuklara uyuşturucu madde verdiği, çocuklardan ailelerini, cinsel istismarla suçlamalarını istediği iddiasıyla yargılanan Profesör Doktor Salih Zoroğlu davasında mağdurlar dinlendi.
Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada, mağdur çocuklar yaşadıklarını pedagog eşliğinde anlattı.