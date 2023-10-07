AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Partiyi yerel seçime taşıyacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) büyük değişim yaşandı. MKYK listesindeki 49 isim yeni listede yer almazken, 26 isim ise yerini korudu. Listede yer almayan isimler arasında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli gibi önemli isimler bulunuyor.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 1

AK Parti’de kongre süreci tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek aday olarak girdiği seçimde, 1399 geçerli oyun tamamını alarak, yeniden genel başkan seçildi.

Bu arada, AK Parti’nin yeni yönetim kadrosu da belirlendi.

AK Parti’yi 2024 yerel seçimlerine götürecek 75 kişilik MKYK listesinde büyük değişim yaşandı.

75 kişilik MKYK’da 49 isim yer almadı, 26 isim ise yerini korudu.

Listede yer almayanlar arasında önemli isimler bulunuyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MKYK’da yer almıyor.

Mustafa Şentop da MKYK’da yer almayan isimlerden bir tanesi.

Süleyman Soylu, Metin Külünk, Şamil Tayyar, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli ve Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler arasında bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın “A Takımı” yani MYK’da da büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 2

YENİ MKYK LİSTESİ

AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri şöyle:

Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasir Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 3

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN GENİŞ KATILIM

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin gerçekleştirildiği salona eşi Emine Erdoğan ile birlikte giriş yaptı.

Erdoğan daha sonra platformda, partilileri selamladı.

Sonrasında ise “Bizler”, “Yüzler”, “Sözler” ve “İzler” başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı’nın anlatıldığı video izletildi.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 4

AK Parti’nin yeni yönetim kademesinin belirleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından geniş katılım var.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nuriddin İsmoilov da iştirak etti.

Kongrede Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Ekvador Ginesi, Fas, Filistin, Gambiya, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan ve Türkmenistan'dan 200 siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Ankara'da görev alan büyükelçilerin de katıldı kongrede Almanya, ABD, Belçika, İngiltere ve KKTC AK Parti yurt dışı temsilcileri ile Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de de katıldı.

Kongreye, aralarında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı düzeyinde yabancı isimlerin de bulunduğu 30 ülkeden 200 yabancı temsilci katıldı.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 5

10 SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip etti.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Ankara İl Başkanı Hakan Ural, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ve Dilek Keskin, CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ile Ejder Onursal, Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Şehzade Demir ile Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Sedat Aksakallı ile Burak Akburak, MHP Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç ve İsmail Özdemir, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ile Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin, Mehmet Fatih Uğurlu ile Cengiz Zor katıldı.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 6

SABAH ERKEN SAATLERDE TOPLANDILAR

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 7

“TÜRKİYE YÜZYILI” AFİŞLERİ

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, “Cumhuriyetin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı”, “Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri” ve “Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız” sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 8

SALON DIŞINDA DEV EKRANLAR KURULDU

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 9

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 10

TENZİLE ERDOĞAN ANILDI

Kongrenin düzenlendiği salonda, 7 Ekim 2011'de vefat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan da anıldı.

 Salonda, Erdoğan'ın annesi ile olan fotoğrafından koreografi oluşturuldu.

Bu sırada açılan pankartlarda, "Rahmet ve minnetle anıyoruz", "Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu" ifadeleri yer aldı.

AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı - 11

AZERBAYCANLI SANATÇIDAN KONSER

Kongrede, Azerbaycanlı sanatçı Azerin, AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Yücel Arzen ile düet yaptı.

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