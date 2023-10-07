AK Parti’de yeni yönetim belirlendi | Erdoğan yeniden genel başkan seçildi, MKYK üyelerinde büyük değişim yaşandı
AK Parti’de yeni yönetim belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçildi. Partiyi yerel seçime taşıyacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) büyük değişim yaşandı. MKYK listesindeki 49 isim yeni listede yer almazken, 26 isim ise yerini korudu. Listede yer almayan isimler arasında Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli gibi önemli isimler bulunuyor.
AK Parti’de kongre süreci tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek aday olarak girdiği seçimde, 1399 geçerli oyun tamamını alarak, yeniden genel başkan seçildi.
Bu arada, AK Parti’nin yeni yönetim kadrosu da belirlendi.
AK Parti’yi 2024 yerel seçimlerine götürecek 75 kişilik MKYK listesinde büyük değişim yaşandı.
75 kişilik MKYK’da 49 isim yer almadı, 26 isim ise yerini korudu.
Listede yer almayanlar arasında önemli isimler bulunuyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MKYK’da yer almıyor.
Mustafa Şentop da MKYK’da yer almayan isimlerden bir tanesi.
Süleyman Soylu, Metin Külünk, Şamil Tayyar, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli ve Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler arasında bulunuyor.
Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın “A Takımı” yani MYK’da da büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.