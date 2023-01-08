Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, "Bahriye'nin kalbi" olarak adlandırılan Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 1

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 2

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na geldi.

Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 3

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Akar, onur kıtasını selamladıktan sonra Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 4

Akar, beraberindeki komutanlarla inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 5
Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 6
Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 7
Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 8
Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 9
Akar ve TSK komuta kademesi "Bahriye'nin kalbi"nde - 10

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