Akaryakıt sızmıştı: Sapanca Gölü'nden su içilebilir mi?
Kocaeli'de yol çalışması sırasında delinen NATO boru hattı nedeniyle Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyunu sağlayan Sapanca Gölü'ne akaryakıt aktı. Büyük çoğunluğu akaryakıttan arındırılan gölden ekipler sürekli numune alarak suyun PH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada göldeki suyun içilebilir olduğu ifade edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yol çalışması yapıldığı sırada NATO boru hattının bir kolu delindi.