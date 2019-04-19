Akaryakıt tankeri iki araca çarparak devrildi
Anadolu Ajansı
Ankara'da kontrolden çıkarak otomobile ve park halindeki dolmuşa çarpıp devrilen tankerde bulunan bir kişi yaralandı.
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1Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi 1668. Cadde'de seyreden Kazım S. idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, önce seyir halindeki Hasan Hüseyin A. yönetimindeki otomobile, daha sonra park halindeki dolmuşa çarptı.
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2Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerin şoförü ile otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, tankerde bulunan Nurtekin T. yaralandı.
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3Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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4Bu arada kazanın ardından yola dökülen mazot, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.
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