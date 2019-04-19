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Akaryakıt tankeri iki araca çarparak devrildi

Anadolu Ajansı

Ankara'da kontrolden çıkarak otomobile ve park halindeki dolmuşa çarpıp devrilen tankerde bulunan bir kişi yaralandı.

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    Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi 1668. Cadde'de seyreden Kazım S. idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, önce seyir halindeki Hasan Hüseyin A. yönetimindeki otomobile, daha sonra park halindeki dolmuşa çarptı.
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    Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerin şoförü ile otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, tankerde bulunan Nurtekin T. yaralandı.
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    Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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    Bu arada kazanın ardından yola dökülen mazot, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.
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