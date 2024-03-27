Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye başkanı kimdir? Akhisar Belediye başkan adayları
Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye Başkanı kimdir? Akhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Akhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Akhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Akhisar yerel seçim sonuçları..
AKHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Akhisar Belediyesini 61.001 alınan oy ve %55.41 oy oranı ile CHP adayı Besim Dutlulu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%55.41
- AK Parti%42.37
- Saadet Partisi%0.97
- DSP%0.62
- Vatan Partisi%0.41
- BTP%0.23