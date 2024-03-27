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Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye başkanı kimdir? Akhisar Belediye başkan adayları

Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye Başkanı kimdir? Akhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Akhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Akhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Akhisar yerel seçim sonuçları..

Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye başkanı kimdir? Akhisar Belediye başkan adayları - 1

AKHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Akhisar Belediyesini 61.001 alınan oy ve %55.41 oy oranı ile CHP adayı Besim Dutlulu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%55.41
  • AK Parti%42.37
  • Saadet Partisi%0.97
  • DSP%0.62
  • Vatan Partisi%0.41
  • BTP%0.23

TÜRKİYE HABERLERİ

Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye başkanı kimdir? Akhisar Belediye başkan adayları - 2

AKHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu Kimdir?

Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar’da doğdu. İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Akhisar’da eczane işletmeciliğine başlarken aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var. On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. Akhisar’da ki bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.

Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye başkanı kimdir? Akhisar Belediye başkan adayları - 3

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖMER İŞCİ
  • BESİM DUTLULU
  • HÜSEYİN ALİ DOĞAN
  • TEKİN KIZILTAŞ
  • ALİCAN LOPOĞLU
  • CÜNEYT ULUGÜN
  • ARİF ÖNER
  • RAMAZAN ŞANİ
  • MURAT ERDİNÇLİ
  • BAYRAM BINARCI
  • HÜSEYİN ÇELİK
Akhisar Belediyesi hangi partide? Akhisar Belediye başkanı kimdir? Akhisar Belediye başkan adayları - 4

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