Akıntıya kapılan Zelin’den 4 gün sonra ilk iz (İnsan bedenine benzeyen cisim tespit edildi)

Şırnak’ta Dicle Nehri’ne atlayan iki kardeşten Zelin Ç.’yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 27 Kasım günü, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park yakınında meydana geldi.

Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri’ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.