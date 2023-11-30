Akıntıya kapılan Zelin’den 4 gün sonra ilk iz (İnsan bedenine benzeyen cisim tespit edildi)

Şırnak’ta Dicle Nehri’ne atlayan iki kardeşten Zelin Ç.’yi arama çalışmalarında 4’üncü güne girildi. Arama çalışmalarının 4’üncü gününde su altında insan bedenine benzeyen bir cisim tespit edildi. Nehirdeki çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı.

Akıntıya kapılan Zelin’den 4 gün sonra ilk iz (İnsan bedenine benzeyen cisim tespit edildi) - 1

Şırnak’ta Dicle Nehri’ne atlayan iki kardeşten Zelin Ç.’yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 27 Kasım günü, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park yakınında meydana geldi.

Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri’ne atladı. Durumu fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Akıntıya kapılan Zelin’den 4 gün sonra ilk iz (İnsan bedenine benzeyen cisim tespit edildi) - 2

Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan’ı kurtardı. Akıntıya kapılan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Akıntıya kapılan Zelin’den 4 gün sonra ilk iz (İnsan bedenine benzeyen cisim tespit edildi) - 3

Şırnak ve Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıç ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçlarının yürüttüğü çalışmalarda, su altından alınan drone görüntülerinde insan bedenine benzeyen cisim tespit edildi.

Akıntıya kapılan Zelin’den 4 gün sonra ilk iz (İnsan bedenine benzeyen cisim tespit edildi) - 4

Ekipler, gelişme üzerine çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

Akıntıya kapılan Zelin’den 4 gün sonra ilk iz (İnsan bedenine benzeyen cisim tespit edildi) - 5

Ekiplerin çalışmaları bölgedeki sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER