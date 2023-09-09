Akkuyu NGS’de yeni aşama | 350 ton kapasiteli vinç devreye alındı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında yeni bir evreye geçildi. İnşaat sahasındaki 1'inci Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı. Türbin binasının en önemli vinci olan elektrikli çift kirişli köprü vinci, nükleer güç santralinin inşaat ve montaj çalışmaları sırasında ve işletme aşamasında kaldırma, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılmasına imkân veriyor.

Akkuyu NGS’de yeni aşama | 350 ton kapasiteli vinç devreye alındı - 1

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yeni bir aşamaya geçildi.

1’inci Güç Ünitesi’nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı.

1’inci Güç Ünitesi’nin makine dairesine farklı seviyelerde kurulmuş olan toplam üç köprü vincini yüksek teknolojili kontrol sistemi bir arada tutuyor.

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Akkuyu NGS’de yeni aşama | 350 ton kapasiteli vinç devreye alındı - 2

Bu sistem, tüm işletme senaryolarında vinçlerin, kancaların veya halatların çarpışma olasılığını ortadan kaldırıyor.

Üst kademede, iki adet küçük tekerlekli yük arabası ve traversle donatılmış ana köprü vinci yerini aldı.
Akkuyu NGS’de yeni aşama | 350 ton kapasiteli vinç devreye alındı - 3

Türbin bölümünün alt kademesinde sırasıyla 30 ve 15 ton kaldırma kapasiteli geniş açıklıklı köprü vinçleri bulunuyor.

Akkuyu NGS’de yeni aşama | 350 ton kapasiteli vinç devreye alındı - 4

Akkuyu nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerekli tüm kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra türbin bölümünün üç köprü vincinden ilki ve en önemlisi devreye alınmıştır Montaj tamamlandıktan sonra tüm vinçler, ekipmanın kurulumu ve makine dairesindeki ağır yüklerin taşınması için kullanılacaktır. Güç ünitesinin işletilmesi sırasında vinçler, türbin binasının ana ve yardımcı ekipmanlarının bakım ve onarımını organize etmek için gereklidir. Her vincin hizmet ömrü, güç ünitesinin tüm işletme süresine göre tasarlanmış olup tasarım ve üretim sırasında en yüksek düzeyde güvenilirlik sağlanmaktadır.”
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