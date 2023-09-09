Akkuyu NGS’de yeni aşama | 350 ton kapasiteli vinç devreye alındı

Akkuyu nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerekli tüm kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra türbin bölümünün üç köprü vincinden ilki ve en önemlisi devreye alınmıştır Montaj tamamlandıktan sonra tüm vinçler, ekipmanın kurulumu ve makine dairesindeki ağır yüklerin taşınması için kullanılacaktır. Güç ünitesinin işletilmesi sırasında vinçler, türbin binasının ana ve yardımcı ekipmanlarının bakım ve onarımını organize etmek için gereklidir. Her vincin hizmet ömrü, güç ünitesinin tüm işletme süresine göre tasarlanmış olup tasarım ve üretim sırasında en yüksek düzeyde güvenilirlik sağlanmaktadır.”