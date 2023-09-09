Akkuyu NGS’de yeni aşama | 350 ton kapasiteli vinç devreye alındı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında yeni bir evreye geçildi. İnşaat sahasındaki 1'inci Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı. Türbin binasının en önemli vinci olan elektrikli çift kirişli köprü vinci, nükleer güç santralinin inşaat ve montaj çalışmaları sırasında ve işletme aşamasında kaldırma, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılmasına imkân veriyor.
Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yeni bir aşamaya geçildi.
1’inci Güç Ünitesi’nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı.1’inci Güç Ünitesi’nin makine dairesine farklı seviyelerde kurulmuş olan toplam üç köprü vincini yüksek teknolojili kontrol sistemi bir arada tutuyor.