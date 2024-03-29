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Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir?

Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aksaray Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aksaray Belediyesini hangi parti kazandı ve Aksaray Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aksaray yerel seçim sonuçları..

Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir? - 1

AKSARAY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Aksaray Belediyesini 45.253 alınan oy ve %40.47 oy oranı ile AK Parti adayı Evren Dinçer kazanmıştır.

Aksaray Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti7
  • MHP1

TÜRKİYE HABERLERİ

Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir? - 2

AKSARAY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aksaray Belediyesi Başkanı Evren Dinçer Kimdir?

1981’de Aksaray’da doğan Evren Dinçer, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Lisansını Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayan Evren Dinçer, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. Ankara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Doktorasına devam etmektedir.

Meslek hayatına 2006 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nda Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Evren Dinçer, 2009 yılında Devlet Personel Uzmanı kadrosuna atandı akabinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul üyeliklerinde bulunan Evren Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğlerde de bulunan Evren Dinçer evli ve bir çocuğu vardır, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Aksaray Belediye Başkanı seçilmiştir.

Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir? - 3

AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir? - 4

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