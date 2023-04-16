Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez obruk oluştu. Yerleşim yerlerine 500 metre mesafedeki obruk 6 metre derinliğinde ve 8 metre çapında.

Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu - 1

Aksaray'da 10 gün arayla ikinci kez obruk oluştu.

Sultanhanı ilçesine bağlı Tepeköy mevkisinde yerleşim yerlerine 500 metre mesafede, yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu - 2

Obruğun 100 metre çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu - 3

Mantar toplamak için arazide dolaşırken obruğu fark eden vatandaşlar, alanda yeni obruk oluşma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu - 4

Yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü yakınlarında da 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu.

Aksaray'da 10 gün arayla ikinci obruk oluştu - 5
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