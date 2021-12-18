Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi

Aksaray’da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Beyaza bürünen kentte yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.

Haberler - İHA 18.12.2021 - 08:02

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 1

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ’da da etkisini sürdürüyor. Dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlaya kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 2

Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 3

Yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi. Aralıksız yağan ve ağaçların dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların devrilirken, bazı ağaçlarda ise dalları kırılarak sarkıklara neden oldu.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 4

Hacı Hasanlı Mahallesi 702 sokakta yoğun kar yağışına dayanamayan 15 metrelik koca ağaç kökünden koparak park halindeki  iki aracın üzerine devrildi.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 5

Her 2 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla ağacı hızarla keserek polis ekiplerinin de yardımıyla kaldırdı.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 6

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından üzerindeki dallardan kurtarılan otomobiller sahibinin gelmesiyle ağaç altından sürülerek çıkarıldı.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 7

Öte yandan Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarında kar yağışı nedeniyle kimi dalları kırılan kimi dalları da yoğun kar yağışına dayanamayarak sarkan ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Aksaray’da etkili olan kar yağışı ağaçları devirdi - 8

Kent genelinde emniyet ve polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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