Akyatan Lagünü ölüyor | “Önce sucul sonra karasal hayat bitebilir”
Adana’nın Karataş ilçesinde yer alan balık çiftliğinin kirlettiği iddia edilen Akyatan Lagünü’nde tehlike çanları çalıyor. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, lagünün büyük bir bölümü çamurlaştı. Lagündeki su drenaj kanalları tarafından tatlılaştırıldı ve bu nedenle balık popülasyonu değişti. Bölgedeki çipura balıkları ise yol olma seviyesine geldi. Raporda, önce sucul sonrasında ise karasal hayatın bitebileceği uyarısında da bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü’nün bölgedeki balık çiftliğinin ihmali nedeniyle kirlendiği iddia edilmişti.
Sınırlı Sorumlu Karataş Su ve Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama ve Kalkınma Kooperatifi ise 2022'de Karataş Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere 250 türün kışladığı bölgedeki kirlilikle ilgili inceleme talep etti.