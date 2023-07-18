Akyatan Lagünü ölüyor | “Önce sucul sonra karasal hayat bitebilir”

ÇİPURA VE LEVREK YOK OLMAK ÜZERE

Mahkemenin oluşturduğu 5 kişilik bilirkişi heyeti de hem lagünde hem de içerisindeki dalyanda yer alan balık çiftliğinde yaptığı incelemelerin ardından raporunu tamamlayarak mahkemeye sundu.

Raporda lagünün büyük bir bölümünün çamurlaştığı, suyun drenaj kanalları tarafından tatlılaştırıldığı, tarım kaynaklı kimyasal atıkların aktığı ve bu nedenle balık popülasyonun değiştiği, çipura ve levrek balıklarının yok olma seviyesine geldiği, sudaki kirliliğinin arttığı, kuşların konakladığı alanın riske girdiği vurgulandı.