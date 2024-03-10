Aladağlar’da facia: Turistlerle dağ kayağı yapan rehber kar kütlesi altında can verdi
Nİğde’deki Aladağlar’da Alman turistlerde birlikte dağ kayağı yapan Türk rehberin üzerine kar kütlesi düştü. Kar kütlesi altında kalan İsmet İnan isimli rehber yaşamını yitirdi. Niğde Valisi Cahit Çelik, Alman turistlerin bölgeden döndüğünü, havanın kararması nedeniyle bugün arama faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi. Çelik, yarın havanın açık olması halinde rehberin cansız bedeninin bölgeden alınacağını söyledi.
Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar’da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşen kadın Türk rehber yaşamını yitirdi.