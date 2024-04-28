Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu

Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşmesinden sonra çalışmalar hızlandı. Dün yapılan aramalarda kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası ile Berzeg'in gömleğinin parçası bulunurken 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile 5'inci günde de sürdürülen arazi taramasında, kafatası ile ayak kemikleri aranıyor. Berzeg'in köpeği Tina ile birlikte çıktığı yürüyüş yolu da yeniden incelemeye alınırken ünlü ekononomistin kesin ölüm nedeni, adli tıptaki incelemenin ardından belli olacak.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 1

Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının, yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 2

Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı.

İnceleme sonunda DNA’lar eşleşti.

Böylece bulunan kemik parçalarının Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 3

YÜRÜYÜŞ YOLU YENİDEN TARANIYOR

Dört gündür, Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda sürdürülen arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 4

Diğer kemik parçalarının dökülen yaprakların ve toprağın altında kalmış olma ihtimaline karşı, tırmıkla ve elle de arama yapılıyor.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 5

Bir Jandarma Komando Timi ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği "Duman" ile birlikte, daha önce de defalarca aranan, Korhan Berzeg'in yürüyüş yolunda yeniden alan taraması gerçekleştirmeye başladı.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 6

HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Arama çalışmalarının yanı sıra soruşturma da çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 7

Her ihtimal değerlendirilirken Berzeg'in, köpeğiyle yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan kıyafetleri ile kişisel eşyalarından bazılarının parçalanıp yırtılmış olması, hayvan saldırısı ihtimalini güçlendiriyor.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 8

Aynı bölgede kemik parçalarının bulunması, kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini gündeme getirirken yetkililer, Korhan Berzeg'in kafatası ve ayak kemiklerinin arandığını ve arazideki ekiplerin faaliyetlerini bu yönde sürdürdüğünü kaydetti.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 9

Alan taramasında bulunan kemik parçaları da DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 10

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ 'DUMAN' KAFATASI PARÇASINI BULDU

2 koldan arama yürüten ekipler, ilk kemik parçaları ile Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanı, 5'inci günde yine didik didik aradı. Suyun akış yönüne doğru dere boyunda yapılan aramalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından, Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu. Kütük altında ve çalılıkların arasında bulunan kafatası parçası ile kemiklerin, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, arama çalışmalarını yarın da devam edeceği belirtildi.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 11

NE OLMUŞTU?

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem "Asya Direktörü" olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina" ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 12

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan aramalardan sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü. Aramalara "Tina" da dahil edildi.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 13

74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan "Tina", her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 14

Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 15

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 16

Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 17

Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 18

KAYBOLDUKTAN 316 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, kızı Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğiyle eşleştirilmek üzere, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Yapılan analizde, kemik parçaları ile kan örneğinin DNA'sının eşleştiği ve kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu açıklandı.

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, yaptığı açıklamada, Korhan Berzeg’in kesin ölüm nedeninin adli tıpta yapılacak incelemenin ardından belli olacağını, bu incelemenin ise 2-3 hafta sürebileceğini belirtti. Kemiklerin Korhan Berzeg'in doğduğu Armutlu Mahallesi'nde toprağa verilmesinin düşünüldüğünü söyleyen Akkaş, "Kemikler ancak adli tıptaki çalışmaların sonrasında toprağa verilebilecek." dedi.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 19

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ "DUMAN", 1 KEMİK PARÇASI DAHA BULDU

Bölgede 3 kadavra arama köpeği ve 62 personelle yürütülen çalışmaların 3'üncü gününde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından kullanıcısıyla birlikte bölgeye sevk edilen 3 yaşındaki Belçika Malinois'i kadavra arama köpeği "Duman" tepki verince, çalılar arasında tırmıkla yapılan aramada 1 kemik parçası daha bulundu.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 20

10 santimetre uzunluğundaki kemik parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, 30 kilometrekarelik alanda sürdürülen, dere çevresindeki 300 metrelik alanda yoğunlaştırılan aramalarda dün de yeni bulgulara ulaşıldı.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 21

Ekipler, Bursa, İstanbul ve İzmir'den gelen eğitimli köpeklerle alan taraması gerçekleştirirken, arama çalışmalarının ilk gününde Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye gönderilen kadavra arama köpeği "Denek", alan taramasının 4'üncü gününde, kol kemiğine benzeyen bir kemik ile Korhan Berzeg'e ait gömleğin parçalarına ulaştı.

Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 22
Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 23
Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 24
Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 25
Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu - 26
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