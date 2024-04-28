Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ 'DUMAN' KAFATASI PARÇASINI BULDU

2 koldan arama yürüten ekipler, ilk kemik parçaları ile Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanı, 5'inci günde yine didik didik aradı. Suyun akış yönüne doğru dere boyunda yapılan aramalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından, Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu. Kütük altında ve çalılıkların arasında bulunan kafatası parçası ile kemiklerin, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, arama çalışmalarını yarın da devam edeceği belirtildi.