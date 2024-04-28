Alan taraması 5'inci günde de devam ediyor: Arama köpeği kafatası parçası buldu
Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşmesinden sonra çalışmalar hızlandı. Dün yapılan aramalarda kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası ile Berzeg'in gömleğinin parçası bulunurken 3 kadavra arama köpeği ve 62 personel ile 5'inci günde de sürdürülen arazi taramasında, kafatası ile ayak kemikleri aranıyor. Berzeg'in köpeği Tina ile birlikte çıktığı yürüyüş yolu da yeniden incelemeye alınırken ünlü ekononomistin kesin ölüm nedeni, adli tıptaki incelemenin ardından belli olacak.
Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının, yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu ortaya çıktı.
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı.