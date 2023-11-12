Alanya’da denizde hortum oluştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Karaya gelmeden kaybolan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alanya’da denizde hortum oluştu - 1

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alanya’da denizde hortum oluştu - 2

Saat 14.00 sıralarında oluşup, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika kalan hortum, vatandaşlar arasında panik yarattı.

Alanya’da denizde hortum oluştu - 3

Sahilde bulunan turistler ve vatandaşlar hortumu cep telefonuyla görüntüledi.

Alanya’da denizde hortum oluştu - 4

Bir süre deniz üzerinde hareket eden hortum, daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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