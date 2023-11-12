Alanya’da denizde hortum oluştu
Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Karaya gelmeden kaybolan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.
Saat 14.00 sıralarında oluşup, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika kalan hortum, vatandaşlar arasında panik yarattı.
Sahilde bulunan turistler ve vatandaşlar hortumu cep telefonuyla görüntüledi.
Bir süre deniz üzerinde hareket eden hortum, daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu.