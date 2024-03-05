Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

Antalya’nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi’ndeki binanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı - 2

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde olan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı - 3

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Siraç Nergis, gazetecilere, yangın sırasında yukarıdan yaşlı bir kadının bağırdığını duyduklarını söyledi.
Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı - 4

Yukarıya çıkarak apartman dairesinin kapısını kırdıklarını anlatan Nergis, “Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, kadını çıkardıktan sonra yangını söndürdüler.” dedi.

Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı - 5
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