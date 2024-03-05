Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde olan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.