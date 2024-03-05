Alanya’da yangın paniği: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi’ndeki binanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.