Alanya’da dolu seraları yıktı
Antalya’nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan dolu yağışı, seralara zarar verdi. Sebze ve tropical meyvelerin bulunduğu seralarda çökmeler meydana gelirken, bölgede hasar tespit çalışması yapıldı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan dolu, bazı seralarda hasara yol açtı.İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan dolu, bir oto yıkama işletmesinin çatısının çökmesine neden oldu, bazı seralara ve seralardaki ürünlere zarar verdi.