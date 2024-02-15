Alanya’da dolu seraları yıktı

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarabi Tavlı da seraları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarımın Alanya'nın lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Tavlı, “Tarım sektöründe üreticimizin, çiftçimizin her daim yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de yanında olacağız. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız.” diye konuştu.